Крим: знайшли 8 туристів, які заблукали поблизу гори Чатир-Даг

Сьогодні вночі до Головного управління МНС України в АР Крим звернулась незареєстрована туристична група у складі 8 осіб (мешканці м. Нова Каховка, з них четверо дітей 1999-2004 р.н.), яка заблукала у лісі, в районі гори Чатир-Даг, Сімферопольського району.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 4.10 рятувальники знайшли туристів у задовільному стані та доставили до головного управління.

До пошуково-рятувальних робіт було залучено мобільно-рятувальну групу у складі 32 чоловік (з них 5 осіб гірського пошуково-рятувального пункту) та 5 од. техніки.