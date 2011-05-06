Буковина: у стінах двох житлових будинків застрягло 8 снарядів

На Буковині сапери вилучили 8 артснарядів часів Другої світової війни, які застрягли у стінах двох житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Управління МНС в Чернівецькій області, до рятівників звернувся мешканець села Магала Новоселицького району, що знаходиться в передмісті Чернівців, який повідомив, що під час проведення ремонтних робіт виявив у зовнішній стіні свого будинку вибухонебезпечні предмети. Чоловік і раніше помічав незрозумілі виступи у стіні, вкриті шаром штукатурки, але вважав, що це мітки, які використовуються при будівництві.

Обстеживши будинок, сапери МНС виявили 5 артилерійських снарядів 76 мм часів війни, які застрягли в одній із зовнішніх стін. При додатковому обстеженні прилеглої території та споруд, які розташовуються на ній, піротехніки виявили у стіні недіючої водозбірної станції, яка знаходиться за 20 метрів від житлового будинку, ще 3 артснаряда такої ж модифікації.

Сапери вилучили вибухонебезпечні предмети та готують знешкодити їх. За словами старожилів населеного пункту, де виявили боєприпаси, у цьому місці в часи Великої вітчизняної війни знаходилася опорна точка радянських військ, яку атакували війська Вермахту.

Загалом з початку року працівниками групи піротехнічних робіт управління МНС в Чернівецькій області вилучено та знешкоджено 188 боєприпасів та 430 набоїв часів минулих війн.