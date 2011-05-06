У Конотопі біля будинку знайшли 42 снаряди часів війни

При проведенні земляних робіт

У Конотопі Сумської області при проведенні земляних робіт біля одного з будинків місцеві жителі знайшли 42 артилерійські снаряди калібру 76 мм часів Великої Вітчизняної війни. Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв`язків УМВС України у Сумській області, небезпечну знахідку охороняють співробітники міліції.

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