Дніпропетровщина: чоловік зґвалтував та вбив 14-річну дівчину
16:41, 06 травня 2011Новини регіонів
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Злочинцю - 26 років
У місті Новомосковську Дніпропетровської області затримано 26-річного безробітного місцевого жителя, який в ніч на 3 травня зґвалтував, а потім задушив 14-річну дівчину.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.
Слідчим відділом Новомосковського міського відділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
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