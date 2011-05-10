У Черкасах вшановують черкащан, які померли від СНІДу

В Черкасах у Долині троянд встановлять багатометрове меморіальне панно площею 25 кв. м із символічними спогадами про тих черкащан, які померли від ВІЛ/СНІДу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Черкаському міському центрі соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, частина цього полотнища стане елементом Всеукраїнського квілту (300 кв. м) у Києві на Михайлівській площі. Квілт – символ скорботи та великої трагедії наслідків епідемії, яка забрала життя майже 21 000 українців.

Цією акцією Черкаси приєднаються до Міжнародного руху «Імена», який зародився ще у 1987 році в США та на сьогодні нараховує меморіал з 82 тисяч імен. Тоді активіст Клів Джонс для того, щоб виразити біль втрати, зшив полотно (квілт) в пам’ять про друга, який помер від СНІДу. Сьогодні цей рух поширився по всьому світу.

В 2010 р. в Черкаській області було зареєстровано 173 випадки СНІДу, показник захворюваності на СНІД становив 13,5 на 100 тис. населення (12,8 по Україні) і в порівнянні з попереднім роком, збільшився на 35,2%. Всього за роки епідемії в Черкаській області від СНІДу померли 502 особи.

Довідка УНІАН. За даними UNAIDS, Україна посідає перше місце в Європі та Центральній Азії за темпами поширення ВІЛ-інфекції. На Росію та Україну припадає 90% всіх нових випадків інфікування. Зараз в Україні близько 360 тисяч громадян живуть з ВІЛ. За шість місяців 2010 року смертність від захворювань, зумовлених СНІДом, збільшилася на 29,6% (за оцінками МОЗ, ВООЗ, UNAIDS в порівнянні з аналогічним періодом 2009 р.). Щодня СНІД забирає життя восьми українців віком 25-49 років.