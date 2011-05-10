Кіровоградщина: діяльність уранових копалень не впливає на рівень раку

Статистичні дані свідчать, що діяльність уранових копалень на території Кіровоградської області не впливає на рівень показників онкологічної захворюваності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це з посиланням на головного державного санітарного лікаря області Федора ЧОРНОГО повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації.

За даними обласної СЕС, у 2010 році онкологічну хворобу діагностовано лише у 4 працівників шахт, інші професійні захворювання – у 77.

Як пояснив Ф.ЧОРНИЙ, зростання кількості хронічних захворювань протягом останніх років відбулося в основному за рахунок урановидобувних об’єктів «Схід ГЗК» – шахт «Смолінська» та «Інгульська». Професійні захворювання шахтарів пов’язані з тяжкістю праці, комбінованим впливом вібрації, шуму та несприятливого мікроклімату у гірничих виробках.

Ф. ЧОРНИЙ зауважив, що в регіоні переважають підприємства так званого третього типу, що мають найгірші умови праці. Підприємства агропромислового комплексу здебільшого працюють посезонно, що створює додаткові перешкоди під час їх перевірки.

Кіровоградська область посідає восьме місце в державі за кількістю професійних захворювань.