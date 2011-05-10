На Вінниччині двоє дівчат отруїлись спиртним
14:48, 10 травня 2011Новини регіонів
0
Сестри 16-ти та 17 років
Дві жительки с. Дубова Жмеринського району Вінницької області отруїлись спиртним.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області.
За повідомленням, сестри 16-ти та 17 років, що мешкають у селі Дубова, були доставлені у центральну райлікарню м. Жмеринка каретою швидкої допомоги з діагнозом гостре алкогольне отруєння.
На даний час потерпілі знаходяться в реанімаційному відділенні, стан їх здоров’я лікарі кваліфікують, як задовільний.
Обставини події з’ясовуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter