Луцьк: пройшла акція «Подаруй дитині книгу в лікарню!»

В Луцьку під час доброчинної акції «Подаруй дитині книгу в лікарню!» зібрано понад 200 книжок для хворих дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату.

Підсумки акції, яка тривала майже місяць, підбили в єпархіальному відділі організації благодійності та соціального служіння (завідувач Валерія ЛЕСЮК). Загалом небайдужі люди пожертвували хворим діткам 228 книжок. Це художня, навчально-пізнавальна (зокрема духовна) та науково-популярна література.

Як зазначено в повідомленні, метою заходу було створення бібліотечки при онкогематологічному центрі дитячої обласної клінічної лікарні та поповнення книгозбірні у Волинському центрі реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи і дітей-інвалідів у с. Жабка Ківерцівського району.