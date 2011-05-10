Донецькі фармацевти просять повернути надбавку за вислугу

Донецькі фармацевти, які входять до штату державних лікарень, переконливо просять керівництво країни повернути їм грошову надбавку за вислугу років.

Як повідомила УНІАН фармацевт Державної дорожньої клінічної лікарні Донецька Людмила СЕРГІЄНКО, відповідні листи від її колег було направлено Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ і прем`єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ, а раніше – в Міністерство охорони здоров`я, а також Міністерство праці та соціальної політики України.

Автори листів нарікають, що сьогодні провізорів і фармацевтів, які входять до штату лікарень державної власності, не внесено до списку медичних спеціальностей, які мають надбавку за вислугу років. За їхніми словами, попередній уряд, «швидше за все, помилково», викреслив працівників державних установ охорони здоров`я з Постанови Кабінету міністром України від 29.12 2009 року (№1418) і не дав надбавку за вислугу років».

За словами Л. СЕРГІЄНКО, вона та її колеги «щодня своєчасно і кваліфіковано забезпечують ліками хворих в стаціонарних відділеннях лікарні, готують відповідні розчини і медпрепарати для проведення операцій» і «не мають ніякого відношення до комерційної фармації, до приватного аптечного бізнесу». При цьому, закінчивши фармацевтичні факультети медичних вищих учбових закладів, а також фармацевтичні відділення медучилищ, пропрацювавши в штаті лікарень по 20-30 років, «ми одержуємо зарплату трохи більше 900 грн. в місяць, яка не дотягує навіть до 1 тис. грн.», нарікає Л. СЕРГІЄНКО.

Вона підкреслила, що через те, що «їх викреслили з відповідного списку», тепер фармацевти державних лікарень щомісячно втрачають надбавку за вислугу років до 300 грн..

«Більше року ми переконуємо нашу владу внести відповідні зміни до постанови, погоджувати їх з «зацікавленими» міністерствами і зняти з нас дискримінацію. Щоб і лікар, і провізор, і медсестра, і фармацевт, працюючи в лікарні, мали однакову можливість одержувати надбавку за вислугу років», - йдеться в листах до В.ЯНУКОВИЧА і М.АЗАРОВА.

Фармацевти також нагадують, що таких, як вони, «бюджетних» фармацевтів, залишилося дуже мало, які мають ліцензію на виготовлення лікарських форм.