У Маріуполі від укусів кліщів постраждало 15 осіб

У місті Маріуполь Донецької області нинішньої весни, з приходом тепла на узбережжя, вже зареєстровано 15 постраждалих від укусів кліщів, серед них двоє дворічних дітей.

Про це повідомляє місцевий сайт з посиланням на співробітника відділу особливо небезпечних інфекцій Маріупольської міської СЕС Катерину ЖЕЛЕЗНЯК.

За її словами, минулого року в Маріуполі було зареєстровано 125 випадків укусу кліщами, але тільки в одному з них підтверджено наявність бактерій роду Barrelia – хвороба Лайма. «Цей випадок так званий “привізний” – з Житомирщини. Але у будь-якому випадку укушені проходять курс терапії антибіотиками і перебувають під наглядом лікаря протягом півроку», - пояснила К.ЖЕЛЕЗНЯК. Вона зазначила, що приведені цифри - тільки кількість тих, хто звернувся до медичних установ міста, а багато людей займаються самолікуванням, «піддаючи своє життя і здоров`я великій небезпеці».

К.ЖЕЛЕЗНЯК нагадала, що небезпечні не тільки інфіковані кліщі, але й німфи – статевонезріла стадія розвитку личинок кліщів, які набагато менше за розміром, і укус їх практично не відчуємо, але вони такі ж самі переносники інфекцій.

Медики наголошують, що після укусу кліща необхідно звернутися до лікувальних установ за місцем проживання для подальшого спостереження, обстеження і за необхідності – лікування, і попереджають, що хвороба Лайма без своєчасного лікування може перейти в хронічну стадію і стати причиною інвалідності.

Фахівці закликають бути обережними і нагадують, що кліщі активні у період з травня по жовтень.

ilich.in.ua