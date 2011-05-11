У Києві впав будівельний кран. Ніхто не постраждав

До оперативно-координаційного центру МНС України в місті Києві надійшло повідомлення про те, що на території приватного сектору в Солом’янському районі на вулиці Комбайнерів, на двоповерхову допоміжну споруду впала стріла будівельного крана.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в місті Києві, при падінні кран зачепив дах будівлі та пошкодив конструкції перекриття.

Причина падіння з’ясовується. Постраждалих немає.