У Києві впав будівельний кран. Ніхто не постраждав
08:41, 11 травня 2011Новини регіонів
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Зачепив дах будівлі
До оперативно-координаційного центру МНС України в місті Києві надійшло повідомлення про те, що на території приватного сектору в Солом’янському районі на вулиці Комбайнерів, на двоповерхову допоміжну споруду впала стріла будівельного крана.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в місті Києві, при падінні кран зачепив дах будівлі та пошкодив конструкції перекриття.
Причина падіння з’ясовується. Постраждалих немає.
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