Черкащина: дружина замовила кілеру вбивство власного чоловіка

У Черкаській області дружина замовила вбивство власного чоловіка, його розчленоване тіло кілер закопав у дворі її будинку.

Як повідомила кореспондента УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Ольга ЛАКТІОНОВА, міліцією встановлено, що раптово зник 38-річний чоловік, житель одного з сіл Черкаського району. Односельці майже місяць про нього нічого не чули.

Рідний брат чоловіка спочатку сам розшукував зниклого, розпитував знайомих, а потім звернувся до правоохоронців.

Слідством встановлено, що місяць тому чоловіка вбили на замовлення його 50-річної дружини, яка забажала стати власницею будинку, що належав покійному. Приятель порадив жінці виконавця злочину - раніше судимого, який убив чоловіка, а потім розчленував. Останки загиблого він поклав у мішки і закопав на глибину два метри у погріб на території його ж домоволодіння.

Слідчими Управління МВС України в Черкаській області за цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 п.11 ст.115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене на замовлення, покарання за яке передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

У даний час колишня дружина, її спільник та виконавець злочину затримані. Слідством встановлено, що виконавець убивства перебуває у розшуку за поданням правоохоронних органів Одеської області у зв’язку із вчиненням злочину, пов’язаного з незаконним поводженням зі зброєю.