У Херсоні працюватиме «Жива бібліотека»

У Херсоні в суботу, 14 травня, до дня пам`яті людей, які померли від СНІДу, відкриється «Жива бібліотека».

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори акції, працювати бібліотека буде з 12.00 до 16.00 в центрі Херсона (на бульварі Мирному в районі кінотеатру «Україна»).

Організаторами цього заходу виступили Херсонський обласний благодійний фонд «Мангуст», громадська організація «Нова хвиля для кращого майбутнього», Каховське міське відділення ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть із ВІЛ», «Інформаційно-освітній центр «За рівні права», громадська організація «Вибір життя» за підтримки Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні, Програми Волонтери ООН і Фонду Levi Strauss.

Мета «Живої бібліотеки» - забезпечити безпосереднє спілкування представників широких верств населення з представниками різноманітних груп (зокрема вразливих до ВІЛ), сексуальних меншин і субкультур у невимушеному і сприятливому для комунікації форматі. «Жива бібліотека» організована з метою покращення розуміння й усвідомлення того факту, що люди бувають різні.

«Жива бібліотека» працює так само, як і звичайна бібліотека, – читачі звертаються до бібліотекаря, вибирають книгу, беруть її на певний час із заповненням читацьких квитків. Прочитавши книгу, «читач» повертає її в бібліотеку і, за бажанням, бере іншу. Єдине, що відрізняє «Живу бібліотеку» від звичайної, що її книги – не звичайні твори, надруковані на папері, а живі люди. Вони представляють різноманітні групи суспільства, які часто відчувають упереджене ставлення до себе й страждають від стереотипів. Часто ці люди стають жертвами дискримінації або соціальної ізоляції.

*** Міжнародний день пам`яті людей, які померли від СНІДу, проходить щорічно в третю неділю травня, він відзначається більш ніж у 75 країнах.