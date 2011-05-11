У Херсонській області 30-річна мати вбила новонародженого

У Херсонській області 30-річна мати вбила свою новонароджену дитину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВС в Херсонській області, надзвичайна подія сталася в селі Комунарівка Скадовського району.

В ході розслідування встановлено, що жінка мешкала сама і намагалася приховати вагітність. Дитину вона народила вдома, після чого задушила. Потім тіло свого сина жінка закопала у дворі.

Тим часом сусіди, які знали, що жінка народила, але дитини у неї немає, звернулись до міліції. Спочатку жінка у розмові з правоохоронцями заперечувала свою вагітність, але огляд у лікаря довів, що вона народила. Після цього вона зізналась у вбивстві і пояснила це тим, що не хотіла народження небажаної дитини.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.117 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини” (карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк).