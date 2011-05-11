На Донеччині внаслідок пожежі загинуло троє осіб
12:22, 11 травня 2011Новини регіонів
0
Причина пожежі встановлюється
Сьогодні о 1.35 у с. Новоандріївка Волноваського району Донецької області у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло троє осіб.
Як повідомляє прес-служба МНС, о 3.20 підрозділом пожежно-рятувальної служби у складі 3 відділень пожежу було ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Донецькій області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter