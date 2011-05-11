На Донеччині внаслідок пожежі загинуло троє осіб

Причина пожежі встановлюється

Сьогодні о 1.35 у с. Новоандріївка Волноваського району Донецької області у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло троє осіб. Як повідомляє прес-служба МНС, о 3.20 підрозділом пожежно-рятувальної служби у складі 3 відділень пожежу було ліквідовано. Причина пожежі встановлюється. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Донецькій області.

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