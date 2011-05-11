У Сумській області впала стіна дитсадка

У селі Веселий Гай Охтирського району Сумської області впала несуча стіна дитячого садка «Оленка».

Як повідомляє інформаційний портал «Сумиінфо», за словами завідуючої дитсадком Валентини ШАНДИБИ, обвал стався в п`ятницю, 6 травня. О 17.00 дітей розібрали по домівках, а через дві години впала стіна.

Керівництво сільради, на балансі якої знаходиться дитсадок, прийняло рішення викликати на місце події фахівців, які визначать, чи можна цю будівлю експлуатувати далі. До того часу дитсадок буде закритий для відвідин.