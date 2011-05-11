Одещина: мотоцикл зіткнувся з авто, водії загинули
13:50, 11 травня 2011Новини регіонів
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Врятувати не вдалося
В Іллічівську, що на Одещині, унаслідок зіткнення мотоцикла «Suzuki» з автомобілем «KIA Soul» загинули водії обох транспортних засобів.
Як повідомили УНІАН у ВГЗ Управління МВС України в Одеській області, 42-річний водій автомобіля розвертався у невстановленому місці, а мотоцикліст рухався із перевищенням швидкості.
28-річний водій «Suzuki» від отриманих травм загинув на місці ДТП, а водій автомобіля був доставлений у реанімаційне відділення міської лікарні, однак медикам не вдалося врятувати його життя.
За фактом ДТП проводиться перевірка, по завершенню якої буде прийняте відповідне процесуальне рішення, зазначили у ВЗГ облуправління міліції.
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