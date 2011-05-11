Одещина: мотоцикл зіткнувся з авто, водії загинули

В Іллічівську, що на Одещині, унаслідок зіткнення мотоцикла «Suzuki» з автомобілем «KIA Soul» загинули водії обох транспортних засобів.

Як повідомили УНІАН у ВГЗ Управління МВС України в Одеській області, 42-річний водій автомобіля розвертався у невстановленому місці, а мотоцикліст рухався із перевищенням швидкості.

28-річний водій «Suzuki» від отриманих травм загинув на місці ДТП, а водій автомобіля був доставлений у реанімаційне відділення міської лікарні, однак медикам не вдалося врятувати його життя.

За фактом ДТП проводиться перевірка, по завершенню якої буде прийняте відповідне процесуальне рішення, зазначили у ВЗГ облуправління міліції.