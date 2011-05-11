Херсон: у квартирі вибухнув газ, постраждала людина

У Херсоні у квартирі 5-поверхового житлового будинку стався вибух газу. Постраждав власник оселі.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело у ВАТ «Херсонгаз», вибух газово-повітряної суміші стався 10 травня близько 15.30.

Внаслідок вибуху конструкції будинку не постраждали. У квартирі, де стався вибух, та у сусідніх помешканнях, вибито віконне скло.

Постраждалий госпіталізований з опіками. Триває розслідування обставин інциденту.