У Києві горів склад

У Голосіївському районі Києва горів склад телекомунікаційного оснащення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, повідомлення про пожежу надійшло сьогодні о 08.55.

Площа загоряння становила близько 400 квадратних метрів.

Під час пожежі виникла загроза розповсюдження полум’я на розташовані поруч адміністративно-господарчі складські будівлі. Тому, окрім гасіння палаючого складу, рятувальники подавали водяні стволи на захист сусідніх будівель. Таким чином вдалось уникнути розповсюдження вогню на інші складські приміщення, зазначили в ГУ МНС.

О 10.06 пожежа була повністю ліквідована.

Всього до гасіння пожежі було залучено 11 автоцистерн та 5 одиниць спеціальної техніки з чотирьох пожежних частин гарнізону.

Причини пожежі наразі встановлюються. Жертв та постраждалих немає.