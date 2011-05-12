У Херсонській області у будвагончику загинули двоє людей

У Херсонській області у пожежі у будвагончику загинули двоє людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні МНС в Херсонській області, в Скадовському районі на території Радгоспненської селищної ради в полі за 4 км від села в металевому будівельному вагончику виявлено тіла двох загиблих осіб.

Як попередньо встановлено, на полі тимчасово працювала й проживала у двох вагончиках, що об’єднувались спільним брезентовим покриттям, одна з родин цього села. У вагончиках було пічне опалення та переносний електрогенератор. Мешканці тимчасового житла прокинулися від тріскоту та диму. З вагончика, що ще був не значно охоплений полум’ям вийшли всі, а от з того, що став епіцентром пожежі, зміг вибратись лише чоловік, та й то лише через те, що спав біля самого виходу. 34-річна жінка та її 11-річний син загинули.

Попередня причина пожежі – порушення правил експлуатації пічного опалення.

Пожежно-рятувальний підрозділ до гасіння вогню не залучався.

Остаточна причина смерті людей буде визначена після проведення судово-медичної експертизи.