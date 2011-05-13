Вінниччина: малюки отруїлись бензином та скипідаром
09:23, 13 травня 2011Новини регіонів
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У Вінницькій області 2-річна дівчинка та 5-річний хлопчик отруїлись бензином та скипідаром.
Про це повідомляє Управління МНС у Вінницькій області.
За даними МНС, у м. Жмеринка внаслідок необачності батьків дівчинка, 2009 року народження, отруїлася високооктановим бензином. Вона відразу ж була доставлена до реанімації з діагнозом отруєння високооктановим бензином. Стан хворої середньої тяжкості.
Також з отруєнням до лікарні госпіталізований 5-річний хлопчик з міста Бершадь, який випив скипидар, що призвело до отруєння.
На даний час потерпілий знаходиться в лікарні, стан здоров’я задовільний.
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