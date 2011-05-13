Вінниччина: малюки отруїлись бензином та скипідаром

У Вінницькій області 2-річна дівчинка та 5-річний хлопчик отруїлись бензином та скипідаром.

Про це повідомляє Управління МНС у Вінницькій області.

За даними МНС, у м. Жмеринка внаслідок необачності батьків дівчинка, 2009 року народження, отруїлася високооктановим бензином. Вона відразу ж була доставлена до реанімації з діагнозом отруєння високооктановим бензином. Стан хворої середньої тяжкості.

Також з отруєнням до лікарні госпіталізований 5-річний хлопчик з міста Бершадь, який випив скипидар, що призвело до отруєння.

На даний час потерпілий знаходиться в лікарні, стан здоров’я задовільний.