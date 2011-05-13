Одеса: перехожий врятував двох малят в палаючій квартирі

В Одесі перехожий врятував двох малят, які перебували в палаючій квартирі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, 11 травня в Одесі, по вул. Ільфа і Петрова, виникла пожежа в квартирі на першому поверсі дев`ятиповерхового будинку. Повідомлення про пожежу надійшло від мешканців сусідніх квартир.

На момент загорання в помешканні знаходилася однорічна Анастасія та 4-річний Андрій без нагляду дорослих. За словами сусідів, перехожий молодий чоловік, почувши крик дітей, відкрив вікно та допоміг їм вибратись із палаючого приміщення. На даний час малята перебувають у дитячій клінічній лікарні, стан їхнього здоров’я – середньої важкості.

По словам сусідів, сім’я, яка жила в квартирі, вела асоціальний спосіб життя, сірники та запальничка не ховалися від дітей, дорослі часто залишали малят самих вдома.

Рятувальники МНС в найкоротші терміни ліквідували пожежу.

Причина пожежі - дитячі пустощі з вогнем.