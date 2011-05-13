Житель Донецька пробув у закопаній труні 70 хвилин

Житель Донецька Валерій ЛАВРИНЕНКО провів "гоголівський" експеримент із перебування у закопаній труні, пише "Газета по-українські" (№ 67 від 13 травня).

"Хотів пережити досвід Гоголя, якого поховали живим", - сказав В.ЛАВРИНЕНКО.

60-річний чоловік проводив експеримент на пустирі у Пролетарському районі міста минулого тижня. У закопаній труні він пробув 70 хвилин. В.ЛАВРИНЕНКО взяв із собою телефон, ліхтарик, мікрофон і вимірювач температури, але вони не знадобилися.

"Мікрофон порвався, телефон відразу ж перестав ловити. Шланг був для страховки, але він забився глиною. Під землею різко підвищується температура - просто пекло", - розповів експериментатор.

В.ЛАВРИНЕНКО закопували восьмеро осіб. Це помітили перехожі, викликали "швидку" і міліцію. Поки ті приїхали, "покійник" зумів виламати дошку у труні і почав відкопуватися.

"Спочатку земля осіла, утворилась ямка, потім показалася голова. Але далі не пішло. Валерій крикнув, щоб йому допомогли. Голова пірнула назад у труну, а яму розкопували ще хвилин 30", - розповів очевидець.

"Я вже бачив світло, відчувалося повітря, і раптом знесилів. Почалося кисневе голодування. Зрозумів, що можу знепритомніти, й тому перервав експеримент", - пояснив В.ЛАВРИНЕНКО.

Дільничний міліціонер взяв свідчення. Працівниця райвиконкому попередила, що експерименти потрібно погоджувати із владою. "А я звертався до міськвиконкому із заявою. Писав, що моя мета - просвітництво. Мені відповіли: "Просвітництво - це добре, але недоцільно", - повідомив експериментатор.

В.ЛАВРИНЕНКО називає себе дослідником природи. Колись працював він артистом філармонії, знеболював за допомогою гіпнозу, пропускав крізь себе електричний струм, рукою діставав з окропу предмети, міняв колір власної шкіри та на кілька секунд зупиняв серце. Його здібності вивчали радянські вчені у 1978 році і визнали їх феноменальними. У 1992 році у Японії В.ЛАВРИНЕНКО 15 хвилин пролежав в акваріумі, затримавши дихання.

"Хочу довести до перемоги досвід із "похованням", а потім доведу, що людина може витримати без води та їжі 20 діб. У мене вже було сухе голодування 15 діб без наслідків для здоров`я", - повідомив В.ЛАВРИНЕНКО.