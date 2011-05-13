Місто Хмільник став курортом державного значення
13:17, 13 травня 2011Новини регіонів
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Санітарна охорона курорту
Верховна Рада України ухвалила закон щодо оголошення природних територій міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону в цілому проголосували 265 народних депутатів з 354, зареєстрованих в сесійній залі.
Законом передбачено оголосити природні території міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення — курортом Хмільник. Затвердити межі округу і зон санітарної охорони курорту Хмільник.
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