Місто Хмільник став курортом державного значення

Санітарна охорона курорту

Верховна Рада України ухвалила закон щодо оголошення природних територій міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення. Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону в цілому проголосували 265 народних депутатів з 354, зареєстрованих в сесійній залі. Законом передбачено оголосити природні території міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення — курортом Хмільник. Затвердити межі округу і зон санітарної охорони курорту Хмільник.

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