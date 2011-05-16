У Києві водій збив двох дітей на пішохідному переході

У Печерському районі Києві водій автомобіля збив двох школярок.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вул. Шота Руставелі – вул. Сакса ганського.

Попередньо з’ясовано, що 35-річний водій на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на двох дівчаток, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, і після цього з місця пригоди зник. Внаслідок наїзду маленькі пішоходи 1998-го та 1999-го років народження з травмами опинилися у лікарні. У однієї з потерпілих - перелом ключиці, в іншої - незначні тілесні ушкодження.

Знайти втікача допомогли свідки цієї пригоди, які повідомили марку, колір та неповний номер автомобіля. В ході оперативно-розшукових заходів співробітникам ВДАІ Печерського району вдалося розшукати водія та автомобіль. Для з’ясування даної пригоди водія було доставлено до райуправління міліції. Розпочато розслідування причин цієї пригоди.