У Києві водій збив двох дітей на пішохідному переході

11:02, 16 травня 2011
Новини регіонів
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Перелом ключиці

У Печерському районі Києві водій автомобіля збив двох школярок.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вул. Шота Руставелі – вул. Сакса ганського.

Попередньо з’ясовано, що 35-річний водій на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на двох дівчаток, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, і після цього з місця пригоди зник. Внаслідок наїзду маленькі пішоходи 1998-го та 1999-го років народження з травмами опинилися у лікарні. У однієї з потерпілих - перелом ключиці, в іншої - незначні тілесні ушкодження.

Знайти втікача допомогли свідки цієї пригоди, які повідомили марку, колір та неповний номер автомобіля. В ході оперативно-розшукових заходів співробітникам ВДАІ Печерського району вдалося розшукати водія та автомобіль. Для з’ясування даної пригоди водія було доставлено до райуправління міліції. Розпочато розслідування причин цієї пригоди.

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