Херсон: при займанні салону авто постраждав 4-річний хлопчик
11:43, 16 травня 2011Новини регіонів
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Опіки шиї, голови, тулуба і очей
В передмісті Херсона внаслідок займання салону легкового автомобіля ВАЗ постраждав 4-річний хлопчик.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області, 14 травня о 23:15 в селищі Комишани Комсомольського району вигорів салон автомобіля ВАЗ-2103. Під час займання у ньому перебував хлопчик 2007 року народження.
Попередньо встановлено, що пожежа автомобіля сталася внаслідок дитячих пустощів з вогнем.
Дитину з опіками шиї, голови, тулуба і очей госпіталізовано до реанімаційного відділення Херсонської обласної дитячої лікарні.
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