Херсон: при займанні салону авто постраждав 4-річний хлопчик

В передмісті Херсона внаслідок займання салону легкового автомобіля ВАЗ постраждав 4-річний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області, 14 травня о 23:15 в селищі Комишани Комсомольського району вигорів салон автомобіля ВАЗ-2103. Під час займання у ньому перебував хлопчик 2007 року народження.

Попередньо встановлено, що пожежа автомобіля сталася внаслідок дитячих пустощів з вогнем.

Дитину з опіками шиї, голови, тулуба і очей госпіталізовано до реанімаційного відділення Херсонської обласної дитячої лікарні.