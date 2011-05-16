У Черкасах облаштують пляж для інвалідів

У Черкасах на одному з міських пляжів облаштують спеціальне місце, де люди з особливими потребами зможуть під’їжджати безпосередньо до води.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому з посиланням на в. о. директора департаменту житлово-комунального комплексу Василя СТАРІКОВА, на облаштування пляжу для людей з особливими потребами у міському бюджеті передбачено понад 80 тис. грн.

На пляжі під’їздний шлях буде викладений плитами. Інваліди-візочники зможуть без перешкод під’їжджати до води і купатися. Для зручності людей з особливими потребами тут будуть обладнані поручні.

Роботи з облаштування пляжу розпочнуться у червні-липні.