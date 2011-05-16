Вінниця: 2-річна дівчинка наїлася психотропів

У Вінниці дівчинка віком 2 роки 8 місяців наїлася таблеток «Азалептин», які приймаються для лікування шизофренії, маніакального стану, психомоторного збудження при психопатіях, емоційних та поведінкових розладах.

Як повідомляє прес-служба Управління МНС у Вінницькій області, дитину госпіталізовано до реанімаційного відділення дитячої обласної лікарні з діагнозом «медикаментозне отруєння».

На даний час стан потерпілої важкий.