Вінниця: 2-річна дівчинка наїлася психотропів
14:51, 16 травня 2011Новини регіонів
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Стан потерпілої важкий
У Вінниці дівчинка віком 2 роки 8 місяців наїлася таблеток «Азалептин», які приймаються для лікування шизофренії, маніакального стану, психомоторного збудження при психопатіях, емоційних та поведінкових розладах.
Як повідомляє прес-служба Управління МНС у Вінницькій області, дитину госпіталізовано до реанімаційного відділення дитячої обласної лікарні з діагнозом «медикаментозне отруєння».
На даний час стан потерпілої важкий.
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