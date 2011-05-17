У Львові 11-річного хлопчика збила маршрутка.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУМВС у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Шептицьких – Степана Бандери. Водій автобуса «Богдан А-09202» (маршрут №53), скоїв наїзд на пішохода, 11-річного хлопчика, який переходив проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Внаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження. Лікарі хлопчикові діагностували забій скроневої ділянки голови.

Зараз за даним фактом ДТП триває перевірка.