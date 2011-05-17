У Вінниці іномарка на смерть збила трьох пішоходів

У Вінниці водій іномарки на смерть збив трьох пішоходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 16 травня, о 23.18.

Водій кросоверу „Hyundai Tucson”, рухаючись на великій швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та скоїв наїзд на пішоходів.

Троє пішоходів загинули. Водія автомобіля з травмами у важкому стані госпіталізовано до міської лікарні.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Вінницькій області.