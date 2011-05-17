Чернігівщина: загинули два юнаки на скутері

На Чернігівщині спеціальна перевірка встановить причини загибелі двох підлітків на скутері 6 травня.

Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв`язків Управління МВС в області.

Трагедія сталася поблизу Чернігова - 17-річний житель приміського села Радянська Слобода Чернігівського району та його друг, 16-річний чернігівець, виїхали мопедом "ALFA" з села Киїнка в напрямку автодороги Чернігів-Пакуль-КПП Славутич. За кермом перебував старший з двох товаришів.

При виїзді з другорядної дороги на головну водій скутера не надав переваги у русі вантажному автопоїзду "Renault Magnum". У результаті цього сталося зіткнення мопеда з правою частиною напівпричепа тягача. Внаслідок автопригоди водій мопеда та його пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули.

Водночас у місцевих ЗМІ з’явилася інформація, що причиною загибелі неповнолітніх стало переслідування їх патрулем ДАІ. Автори публікацій посилаються на очевидців трагедії, що ніби патруль ДАІ з увімкненими проблисковими маячками та гучномовцем впродовж кількох кілометрів переслідував мопед, що і стало причиною аварії.

За дорученням начальника УМВС України в Чернігівській області відділом внутрішньої безпеки в Чернігівській області СВБ ГУБОЗ МВС України, інспекцією з особового складу Управління кадрового забезпечення УМВС в області, керівництвом Управління ДАІ УМВС в області, були проведені відповідні перевірки. Опитано учасників дорожнього руху, яких того вечора, починаючи з 22 години, працівники ДАІ зупиняли на даній ділянці дороги.

Для подальшого об`єктивного розслідування всі матеріали, зібрані співробітниками внутрішньої безпеки та інспекції з особового складу УМВС України в Чернігівській області, для прийняття остаточного рішення направлено до прокуратури, яка також проводить аналогічну перевірку.