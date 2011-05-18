На Житомирщині психічно хворий зарубав трьох чоловік

У Житомирській області психічно хворий зарубав трьох чоловік.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України у Житомирській області.

Вчора о 5.30 до чергової частини Чуднівського райвідділу міліції надійшло телефонне повідомлення про те, що в одному із сіл району невідомий чоловік намагається проникнути до будинку сусіда, використовуючи при цьому сокиру. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група.

На місці події міліція виявила тіло 38-річного господаря оселі з рубаною раною. У будинку було виявлено тіла ще двох людей з рубаними ранами: 69-річної жінки та її 14-річної онуки.

За підозрою у скоєнні цього злочину правоохоронці затримали психічно хворого, раніше судимого 39-річного місцевого жителя.

Порушено кримінальну справу, ведеться розслідування.