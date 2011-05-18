В Одесі у дитячому садку отруїлися діти

10:50, 18 травня 2011
Новини регіонів
0

У лікарні - 9 малюків

В Одесі протягом 14-16 травня до інфекційної лікарні з попереднім діагнозом “харчова токсикоінфекція” госпіталізовано 9 дітей (2006 - 2009 р.н.), які відвідували дитсадок № 140.

Як повідомляє прес-служба МНС, перебіг захворювання госпіталізованих - середнього та легкого ступенів важкості.

Фахівці міської СЕС в осередку захворювання проводять комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Всього дитсадок відвідують 216 дітей.

Подія перебуває під контролем Головного управління МНС в Одеській області.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter