У Києві лютує вітрянка: понад шість тисяч хворих дітей В Україні лютує вітрянка. Зростання кількості хворих на вітряну віспу нині констатують у кожному регіоні. Так, лише у Києві від початку цього року хворих киян зафіксовано утричі більше, ніж за такий же період 2010-го.

Наразі у Києві тільки 6,5 тисяч уражених вітряною віспою дітей, за такий же період торік не було і 2 тисяч. Медики відзначають підйом хвороби.

"Раз на 3-4 роки має місце підвищення хвороби. На сьогоднішній день ми маємо підвищення", - констатують лікарі.

Щоденна реєстрація у Києві десятків хворих наводить паніку серед киян.

Киянка Інна за кілька днів має відлітати у відпустку в Париж, уже тиждень вона обмежує себе у походах у людні місця, щоб не підхопити вітрянки, на яку не перехворіла в дитинстві.

Найкращий імунітет від цієї недуги дає сама хвороба. Перенісши її раз, на вітрянку уже не занедужаєш. На 10 років від вітряної віспи захищає вакцина.

Проте в Україні вона не обов`язкова, а лише рекомендована. Ціна у приватних клініках - від 400 гривень, а подекуди цих вакцин немає взагалі.

tsn.ua