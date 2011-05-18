За хабарі затримано начальника Держінспекції з контролю за ліками

За хабарництво затримано начальника Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Сумській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Сумській області, чиновник отримував хабарі за проведення лояльної перевірки та за погодження паспорта на відкриття аптечного закладу.

Свої послуги зловмисник оцінював у сумі від 1 до 3 тис. грн. Встановлено, що він вже отримав понад 7 тис. грн.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою,

яка займає відповідальне становище).