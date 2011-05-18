У Криму створять Університетську клініку

Верховна Рада Автономної Республіки Крим дала згоду Раді міністрів АРК на створення Кримської республіканської установи "Клінічне територіальне медичне об`єднання "Університетська клініка".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні на пленарному засіданні сесії Кримського парламенту.

Відповідно до ухваленого рішення, в Криму буде реорганізовано республіканські установи "Клінічна лікарня ім. М.О.Семашка", "Діагностичний центр" і "Кардіологічний клінічний диспансер" шляхом їх злиття. На цій базі буде створено Кримську республіканську установу «Клінічне територіальне медичне об`єднання "Університетська клініка"».

Як зазначається у пояснювальній записці до ухваленого рішення, створення Університетської клініки сприятиме підвищенню доступності і якості спеціалізованої і високоспеціалізованої медико-санітарної допомоги, розвитку матеріально-технічної бази, поліпшенню екстреної медичної допомоги, проведенню науково-дослідної роботи, вдосконаленню бюджетної моделі фінансування охорони здоров`я і кадрової політики.

Окрім того, створення цієї установи дозволить оперативно запроваджувати нові лікувально-діагностичні технології, постійно підвищувати професійний рівень медичного персоналу, здійснювати підготовку медичних кадрів для інших установ, а також проводити наукові дослідження на основі розробки і запровадження нових медичних технологій.