Дніпропетровській області загрожує тиф

У Нікополі «чорні копачі» у пошуках металобрухту розривають найбільший в регіоні полігон побутових відходів. Також на території полігону поховані бійці отамана Махна, які померли від тифу.

Полігон, площею 15 га було офіційно закрито 4 роки тому.

Екологи стверджують, що через розконсервацію могильника, десятки тонн продуктів розкладання побутових відходів, які за токсичністю не поступаються ціаністому калію, потрапляють в атмосферу, грунтові води і акваторію Каховського водосховища, а потім стікають до Нікополю.

Нещодавно «чорні копачі» перейшли на промислові масштаби видобутку (на полігоні з`явилися 4 екскаватора), ділки навіть почали викуповувати землі сусіднього дачного селища, щоб розширити вже і без того гігантський котлован в 2,6 га.

Міська міліція 13 травня порушила кримінальну справу за фактом безгосподарного використання земель, що призвело до зниження їхньої родючості (загрожує ув`язненням до 2-х років), але фігуранти справи поки не встановлені. «Незаконна діяльність припинена, зараз ми встановлюємо, хто саме там видобував метал. Справу порушили відразу після звіту обласної екологічної інспекції, яка встановила, що ділки розгорнули на полігоні діяльність ще в 2008 році. Навіть підраховано збиток - 48 тис. грн. », - повідомив начальник сектора дізнання місцевого міськУВС Олександр Каряка.

Місцеві екологи кажуть, що намагаються вирішити проблему полігону вже 8 років! «То інспекція з міськради приїжджає на полігон і приголомшливим чином нікого там не знаходить, то інспекція з області оштрафувала там на 20 тис. якусь фірму «Камелія », але фірма пропала, не заплативши штраф. Судячи з усього, за цим «виробництвом» стоять одні й ті ж люди, які прикриваються підставними особами », - обурюється місцевий еколог Юрій Бабінін і додає, що металобрухту на полігоні дуже багато, адже туди протягом декількох десятків років вивозили відходи з Нікопольського Південнотрубного заводу. Однак крім відходів виробництва та побутового сміття туди звозили і трупи тварин!

comments.ua