Дніпропетровськ: за збут метамфетаміну засуджено 7 осіб

Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпропетровська засудив 7 членів наркоугруповання, які впродовж 2007-2008 років займалися виготовленням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини – метамфетаміну.

Як передає кореспондент УНІАН, їм призначено покарання від 5 до 8 років ув’язнення

Встановлено, що у 2007 році колишній випускник одного із вишів Дніпропетровська Олександр КОЗИРЄВ створив і очолив злочинну організацію, що почала виготовлення та збут наркотиків у місцях молодіжного відпочинку. Він особисто розробив заходи безпеки та конспірації, визначив та контролював роль кожного члена угруповання.

У березні 2008 року усі члени злочинної організації були затримані співробітниками СБУ. Під час обшуків правоохоронці вилучили медичне та хімічне обладнання, прекурсори та складові, яких би вистачило для виготовлення 10 кілограмів психотропних речовин. Слідчими СБУ встановлено понад 70 епізодів злочинної діяльності, під час якої вказані особи виготовили та реалізували мешканцям Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Кіровоградської областей понад два кілограми метамфетаміну.

Отримані кошти зловмисники легалізували шляхом придбання автомобілів, ювелірних виробів та розміщенням на власних особових рахунках у банківських установах.

Організатор наркоугруповання О.КОЗИРЄВ засуджений до максимального терміну покарання - 8,1 року позбавлення волі.