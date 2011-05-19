На Хмельниччині затвердили цільову програму “Цукровий діабет”

Депутати Хмельницької обласної ради затвердили обласну цільову програму “Цукровий діабет” на 2011-2013 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на черговій сесії облради.

Метою програми є підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на покращення рівня своєчасного виявлення захворювання на цукровий діабет шляхом проведення постійного скринінгу; забезпечення закладів охорони здоров’я та хворих на цукровий діабет лікарськими засобами і виробами медичного призначення; створення умов для ефективного функціонування закладів охорони здоров’я з метою підвищення рівня та якості надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет; удосконалення системи медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на цукровий діабет.

Виконання обласної програми дасть змогу підвищити рівень компенсації цукрового діабету в дорослих з 3 до 11, у дітей з 10 до 30%; зменшити кількість випадків ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет – діабетичних гангрен - з 0,7 до 0,5%, важкого ступеня діабетичної ретинопатії – з 50 до 30%; зменшити кількість випадків госпіталізації дітей з важким гіпоглікемічним - на 10% щороку;

Загалом, на реалізацію заходів в обласній цільовій програмі “Цукровий діабет” на 2011-2013 роки заплановано витратити 57,8 млн. грн. з них з міського бюджету – 4,6 млн. грн., обласного бюджету – 53,2 млн. грн.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій області на 1 січня 2011 року на диспансерному обліку перебувало 46307 хворих на цукровий діабет, 5951 з яких потребують інсулінотерапії.

Відповідно до світової статистики, кожні 13-15 років кількість хворих на цукровий діабет подвоюється. Аналогічна тенденція спостерігається у Хмельницькій області, а саме: 247,0 хворих - 1994 рік; 425,0 хворих – 2010 рік.