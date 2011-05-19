У Прикарпатті під час полювання застрелили єгеря

На полонині у Верховинському районі Івано-Франківської області від вогнепального поранення загинув 43-річний чоловік, який працював єгерем у лісництві.

Про це повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області. За наданою інформацією, трагедія сталася увечері 15 травня, коли декілька осіб під час відпочинку у лісовому масиві вдалися до незаконного полювання, не маючи на те жодних дозволів. У темну пору доби єгер, який супроводжував «мисливців», потрапив у поле зору іншого чоловіка зі зброєю. Постріл виявився фатальним.

За даним фактом слідчим управлінням УМВС в області порушено кримінальну справу за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.1 статті 119 Кримінального кодексу України – вбивство з необережності. До кримінальної відповідальності притягується 34-річний житель одного з сіл Яремчанської міськради.

Слідство з’ясовує усі обставини та причини, що призвели до загибелі людини.