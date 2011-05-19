В Одесі звільнено санлікаря Київського району міста

Головний санітарний лікар Київського району міста Ігнат САСЯН звільнений із посади «за неналежне виконання своїх службових обов`язків і недостатній контроль за виконанням санітарного законодавства в дитячих дошкільних закладах», зокрема в дитячому закладі №140, де сталося отруєння 12 його вихованців.

Про це сьогодні повідомила УНІАН завідуюча епідеміологічним відділом Одеської облсанепідемстанції Людмила КРАСНИЦЬКА, уточнивши, що «зараз діти, госпіталізовані в інфекційну лікарню з діагнозом «гострий гастроентероколіт», одужують: троє вже виписані з лікарні, дев`ятеро - на стадії одужання».

Протиепідемічні заходи й лабораторні дослідження в цьому дитячому закладі, який відвідують 216 дітей, завершуються. Також попереджені про відповідальність головні санітарні лікарі інших районів: здоров`я дітей не терпить компромісів.

Серед причин харчового отруєння, внаслідок чого діти з підвищеною температурою потрапили до лікарні, міг бути «посуд або іграшки, не помиті в гарячій воді, адміністрації дитсадка також вказано на обов`язкове застосування миючих і дезинфікуючих засобів. Можливо також отруєння дітей молочними й м`ясними продуктами. Остаточні результати досліджень будуть відомі до понеділка, 23 травня», - зазначила Л.КРАСНИЦЬКА.

Одеське міськуправління освіти створило комісію фахівців, за результатами перевірки яких дитячого закладу №140 буде ухвалено рішення щодо адміністрації дитсадка.