Херсонщина: 4 вихованці дитсадочка отруїлися дикими грибами

У Херсонській області 4 вихованців дитячого садочку отруїлися знайденими під час прогулянки дикорослими грибами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, інцидент стався ще 16 травня в райцентрі смт Чаплина. Четверо вихованців місцевого дитсадку «Вишенька» під час прогулянки знайшли на пеньку дикорослі гриби і вирішили їх скоштувати.

Працівники закладу помітили це, однак вже через півгодини дітей було госпіталізовано до Херсонської обласної лікарні.

Станом на 18 травня троє з госпіталізованих дітей 2006-2007 років народження у задовільному стані залишаються в обласній дитячий лікарні. Одну з постраждалих дівчинок, 2007 року народження, як здорову виписано додому.