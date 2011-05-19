Ялта залишилася без гарячої води

Жителі Ялти (Крим) на невизначений період залишилися без гарячої води.

Як повідомляє офіційний сайт Ялти, тимчасові незручності пов`язані із заборгованістю за споживання природного газу.

Як повідомив на засіданні Ялтинського міськвиконкому мер міста Олексій БОЯРЧУК, причиною такої ситуації стала відсутність лімітів на газ для комунальних підприємств, а сталося це через низький рівень оплати населенням послуг теплопостачальних підприємств. У зв`язку з цим і була припинена подача гарячого водопостачання для населення і зупинена робота міської лазні.

«Подача газу не поновиться, поки ситуація не буде виправлена», - додав О.БОЯРЧУК.

Заборгованість населення перед КП «Ялтинські теплові мережі» становить 2,2 млн. грн. (загальна заборгованість – 2,7 млн. грн.), перед Ялтинським філіалом АП «Кримтеплокомуненерго» – 25,4 млн. грн. (з урахуванням минулих років – 28,6 млн. грн.), а перед КП «Ялтакурорттеплоенерго» – 1 052,4 тис. грн. (загальна заборгованість – 1 246,61 тис. грн.).