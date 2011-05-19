Порушено кримінальну справу проти заступника голови СЕС Криму

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу щодо заступника головного державного санітарного лікаря Криму за підозрою в неналежному виконанні обов`язків, в результаті чого в Чорне море поблизу Феодосії три квартали 2010 року зливалися неочищені стічні води, збиток від забруднення оцінюється в 14,8 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Криму.

«У результаті недбальства посадовця дозвіл на скидання стічних вод одержало підприємство, яке порушувало норми гранично допустимого скидання забруднюючих речовин. У результаті в Чорне море було скинуто тонни недостатньо очищених стоків», - йдеться в повідомленні. Прізвище чиновника СЕС не називається.

Справу відкрито за статтею Кримінального кодексу «службова халатність, що призвела до тяжких наслідків».

Раніше було порушено кримінальну справу проти посадовців підприємства, які, знаючи про те, що каналізаційні очисні споруди працюють з порушенням технологічного режиму, жодних заходів з приведення якості стічних вод у відповідність до встановлених нормативів, а, отже, припинення забруднення моря не вживали.