Морська вода біля Одеси в межах санітарних норм

Якість води в морі в районі десяти пляжів Одеси - у межах норми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні головний санітарний лікар Одеси Іван КЛИМЕНТЬЄВ, запросивши жителів і гостей міста відпочити у вихідні дні на березі Одеського затоки.

За останній тиждень на пляжах міста фахівці дослідили 83 проби морської води і після аналізів за 11 показниками дійшли висновку, що якість води перебуває у межах допустимих норм, а показник зараження гострими кишковими інфекціями нижчий за торішній.

Водночас температура морської води в Одеській затоці поки в межах 15-16 градусів.