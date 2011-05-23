У Києві пройшов флеш-моб на захист інфікованих гепатитом

У Києві на Європейській площі, на сходинках біля Українського будинку, відбулася акція, присвячена Міжнародному дню боротьби з гепатитом.

Ініціаторами акції виступили Всеукраїнська асоціація громадських організацій "Антивірус" за підтримки Міжнародного благодійного фонду Н.Потопаєвої, ВГО "Зупинимо гепатит", ГO "Російська громада України", повідомив УНІАН глава асоціації «Антивірус» Максим БОРИСОВСЬКИЙ, мета акції - привернути увагу громадськості до загрозливої епідеміологічної ситуації, що склалася з гепатитом в Україні.

«Ми маємо намір вимагати дотримання цілої низки статей Конституції, які систематично порушуються щодо хворих на вірусні гепатити, а також безкоштовного тестування на наявність вірусів і безкоштовного лікування від гепатиту для всіх інфікованих», - наголошується у повідомленні.

Україна опинилася в умовах фактичного перевищення епідеміологічної обстановки. У країні налічується 4-5 мільйонів інфікованих гепатитом, а це більш як 8% населення, або кожна 10-12-та людина, що значно перевищує епідеміологічний поріг.

«Ці дані злочинно замовчуються відповідальними особами, дані щодо відбракування донорській крові з незрозумілих причин з 2007 року підпали під гриф секретності. Такого немає в жодній країні світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, до 2015-2020 рр. число інфікованих гепатитом у світі збільшиться в 2 рази. Якщо така тенденція збережеться, то до 40-х років нинішнього століття все населення України буде заражене гепатитом», - заявляють організатори.

Під час акції відбудуться: флеш-моби (дерево життя з фотографіями хворих і вартістю їх життя, роздача печінки); виступ спікерів: докторів наук, керівників громадських організацій; роздача інформаційних листівок; соцопитування, заповнення анкет, збір контактів.