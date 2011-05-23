У Чернівцях - міжнародне ралі для людей з обмеженими можливостями

Чернівецьке міське товариство інвалідів «Милосердя» спільно з автомобільним клубом «Буковина» вдруге проводить міжнародне любительське ралі «Буковинські Карпати 2011» для людей з обмеженими можливостями на автомобілях з ручним керуванням.

Як передає кореспондент УНІАН, у змаганнях беруть участь команди з Німеччини, Білорусі, Молдови, Польщі, Росії та майже усіх областей України.

Старт авторалі відбувся сьогодні на Театральній площі Чернівців.

Загалом у змаганнях беруть участь 42 екіпажі, з яких 13 закордонні і 29 - українські (6 – Чернівецька область).

За два дні учасники подолають сім етапів спеціальних ділянок у Чернівцях та гірських районах Буковини, а урочисте нагородження переможців відбудеться 22 травня на Турецькій площі Чернівців.