На Житомирщині потонув семирічний хлопчик

У селі Поліське Коростенського району Житомирської області потонув семирічний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у Коростенському міському відділі міліції, за словами начальника відділу міліції Віктора КАЛИТКИ, хлопчик зник ще 7 травня. Зниклу дитину шукали міліція та бійці військової частини А17-96.

Тіло дитини було виявлено через декілька днів у притоці річки Уж. За попередньою версією, хлопчик бавився на березі і впав у водойму, однак не зміг самостійно вибратися.