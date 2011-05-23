На Житомирщині потонув семирічний хлопчик
10:05, 23 травня 2011Новини регіонів
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Бавився на березі
У селі Поліське Коростенського району Житомирської області потонув семирічний хлопчик.
Як повідомили УНІАН у Коростенському міському відділі міліції, за словами начальника відділу міліції Віктора КАЛИТКИ, хлопчик зник ще 7 травня. Зниклу дитину шукали міліція та бійці військової частини А17-96.
Тіло дитини було виявлено через декілька днів у притоці річки Уж. За попередньою версією, хлопчик бавився на березі і впав у водойму, однак не зміг самостійно вибратися.
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