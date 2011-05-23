На Херсонщині залізобетонна плита вбила перехожого

У Херсонській області випадковий перехожий загинув під час падіння залізобетонного огородження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління МНС в Херсонській області нещасний випадок стався учора, 22 травня о 04.50 в селищі Стрілкове (Арабатська стрілка, Генічеський район) на території приватного підприємства.

Згідно з повідомленням, на 20-річного чоловіка впало залізобетонне огородження - плита розміром 2х6 м. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Триває розслідування всіх обставин інциденту.