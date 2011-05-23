Тернопільщина: затримано жінку, яка вербувала дівчат в Італію

На Тернопільщині затримано жінку, яка займалась вербуванням дівчат для роботи повіями в Італії.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, свого часу 28-річна жителька області у пошуках заробітків виїхала за кордон, однак там змушена була заробляти на життя, надаючи сексуальні послуги. Згодом власник одного з італійських нічних клубів запропонував їй вербувати молодих дівчат, які б також погодилися працювати повіями. За кожну дівчину він пообіцяв заплатити 1 тис. євро.

Повернувшись на Тернопільщину, жінка за допомогою декількох спільників знайшла трьох молодих дівчат, котрі через важке матеріальне становище погодились на пропозицію працювати за кордоном. За них жінка отримала з Італії передоплату, однак міліціонери із Відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з працівниками Відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю обласного управління Служби безпеки України затримали сутенерку та перешкодили виїзду за кордон трьох мешканок області.

Проти затриманої слідчим управлінням обласного управління міліції порушено кримінальну справу за ч.2. ст.149 Кримінального кодексу – торгівля людьми.